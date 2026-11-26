Влада Єгипту повідомила про затримання водія, з провини якого 15 осіб постраждали, і ще щонайменше 30 загинуло. Про це повідомляє The Independent, передає УНН.

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Це сталось у провінції Гіза: після того, як бензовоз перекинувся, сталась пожежа на автомагістралі, що сполучає даний регіон зі столицею Каїром і рештою країни.

За даними влади, внаслідок пожежі 27 автомобілів були обвуглені. Наразі слідчі допитують водія авто, що врізався в задню частину бензовозу.

Далі бензовоз врізався в бетонну стіну шосе та перекинувся, що призвело до розливу палива та пожежі.

Нагадаємо

В Індонезії внаслідок масштабної пожежі на кондитерській фабриці загинули щонайменше 3 людини, ще 36 працівників вважаються зниклими безвісти.