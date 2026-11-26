Смертельное ДТП с бензовозом в Египте: виновника трагедии задержали
Киев • УНН
В провинции Гиза бензовоз перевернулся после столкновения, вызвав пожар. Погибли по меньшей мере 30 человек, еще 15 пострадали.
Власти Египта сообщили о задержании водителя, по вине которого пострадали 15 человек, а ещё не менее 30 погибли. Об этом сообщает The Independent, передаёт УНН.
Подробности
Это произошло в провинции Гиза: после того как бензовоз перевернулся, на автомагистрали, соединяющей этот регион со столицей Каиром и остальной частью страны, вспыхнул пожар.
По данным властей, в результате пожара сгорели 27 автомобилей. В настоящее время следователи допрашивают водителя автомобиля, врезавшегося в заднюю часть бензовоза.
Затем бензовоз врезался в бетонную стену шоссе и перевернулся, что привело к разливу топлива и пожару.
Напомним
В Индонезии в результате масштабного пожара на кондитерской фабрике погибли по меньшей мере 3 человека, ещё 36 работников считаются пропавшими без вести.