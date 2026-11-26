Власти Египта сообщили о задержании водителя, по вине которого пострадали 15 человек, а ещё не менее 30 погибли. Об этом сообщает The Independent, передаёт УНН.

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Это произошло в провинции Гиза: после того как бензовоз перевернулся, на автомагистрали, соединяющей этот регион со столицей Каиром и остальной частью страны, вспыхнул пожар.

По данным властей, в результате пожара сгорели 27 автомобилей. В настоящее время следователи допрашивают водителя автомобиля, врезавшегося в заднюю часть бензовоза.

Затем бензовоз врезался в бетонную стену шоссе и перевернулся, что привело к разливу топлива и пожару.

Напомним

В Индонезии в результате масштабного пожара на кондитерской фабрике погибли по меньшей мере 3 человека, ещё 36 работников считаются пропавшими без вести.