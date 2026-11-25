Китайський гігант з виробництва електромобілів (EV) BYD наблизився до будівництва другого заводу в Європі після початку ексклюзивних переговорів про придбання складального виробництва у французької компанії Ineos Automotive, що прискорило його плани щодо локального виробництва на тлі посилення імпортних обмежень на континенті. Про це УНН пише з посиланням на South China Morning Post.

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У заяві, опублікованій у вівторок, 24 листопада, компанія повідомила, що все ще консультується з відповідними виробничими радами, перш ніж угода щодо придбання заводу у французькому Амбаку може бути завершена.

"Наша відданість Європі має довгостроковий характер. Пропоновані нами інвестиції в Амбак відображають нашу впевненість у Франції і наше прагнення подальшого зростання в Європі", — заявила у заяві Стелла Лі, виконавчий віцепрезидент BYD, що базується в Шеньчжені.

"Ми хочемо надати європейським споживачам вибір автомобілів, вироблених у Франції, які наближають наші технології та інновації в галузі електромобільності до дому", - зазначила вона.

У жовтні вона повідомила Bloomberg, що BYD розглядає можливість будівництва заводів у Франції та Іспанії. Переговори з Ineos стали надбанням громадськості перед відкриттям заводу BYD в Угорщині, яке мало відбутися на початку наступного року.

На заводі в Амбаку, на північному сході Франції, працює близько 900 осіб. Він був придбаний Ineos у Mercedes-Benz у 2020 році.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив в X, що подробиці інвестицій BYD до його країни будуть оголошені на саміті Choose France у січні.

"Це прямий результат нашої економічної політики та наших європейських ініціатив в автомобільному секторі, спрямованих на прискорення становлення автовиробників у Європі", - додав він.

У своїй заяві BYD повідомила, що нарощування місцевого виробництва відповідає її глобальній стратегії, на тлі того, як найбільший у світі виробник електромобілів прагне зміцнити своє лідерство у галузі електромобільності.

На повністю електричні автомобілі, вироблені BYD у Китаї, тепер поширюється 27,8-процентне мито під час експорту на ринки Європейського Союзу.

Минулого місяця Китай та ЄС домовилися встановити щорічну квоту у 350 000 одиниць гібридних автомобілів китайського виробництва, що експортуються до блоку у 2027 році, що є кроком для захисту місцевої автомобільної промисловості.

За даними Європейської асоціації автовиробників, у першому півріччі 2026 року китайські автовиробники відвантажили до ЄС 452 тисячі гібридних автомобілів.

"BYD збільшить свої інвестиції в Європу для створення місцевих заводів, щоб обійти тарифи і квоти, - сказав Гао Шен, незалежний аналітик із Шанхаю. - Усі китайські автовиробники нарощують свою закордонну експансію, щоб компенсувати падіння продажів на внутрішньому ринку".

ЄС та Китай домовилися про нові правила імпорту електромобілів

Минулого тижня BYD зазнала невдачі в Європі після того, як нідерландський суд заборонив продаж свого автомобіля Fang Cheng Bao Ti7 в Європі через суперечку про інтелектуальну власність між китайським автовиробником і британською маркою Jaguar Land Rover (JLR).

Окружний суд Гааги у своєму рішенні заявив, що позашляховик Ti7 порушує права на дизайн моделі Defender компанії JLR.

Компанія BYD заявила, що подасть апеляцію, оскільки цей позашляховик є результатом її незалежної дизайнерської роботи.