ЄС та Китай домовилися про нові правила імпорту електромобілів

Європейський Союз та Китай зробили рішучий крок до врегулювання тривалого торговельного конфлікту, погодивши нові механізми контролю цін на електрокари. Брюссель і Пекін оголосили про запровадження інструкцій, які дозволять замінити високі антисубсидійні мита на систему добровільних цінових зобов’язань та квот на імпорт. Про це повідомляє Autoblog, пише УНН.

Деталі

Згідно з новими домовленостями, китайські автовиробники зможуть уникнути додаткових мит, які у 2024 році сягали 35,3%, за умови дотримання встановленого цінового порогу. Європейська комісія розраховуватиме ці цифри індивідуально для кожної компанії, щоб нівелювати вплив державних субсидій Китаю та забезпечити чесну конкуренцію з європейськими брендами. Такий підхід дозволить автовиробникам зберегти доступ до ринку ЄС, але позбавить їх можливості демпінгувати.

Ми з самого початку заявляли, що готові розглянути альтернативи антисубсидійним митам – наголосив речник Єврокомісії Улоф Гілл.

Важливою умовою для скасування тарифів також стане готовність китайських брендів інвестувати у створення виробничих потужностей безпосередньо на території Європейського Союзу, що має сприяти розвитку місцевої промисловості.

Позиція Пекіна та стабільність ринку

Міністерство торгівлі Китаю привітало цей крок, назвавши його "м’яким приземленням" у складній суперечці. Китайська сторона підкреслила, що досягнута згода повністю відображає дух діалогу та здатність обох сторін вирішувати розбіжності в межах правил СОТ.

Пекін сподівається, що це рішення стабілізує глобальні ланцюги постачання та запобіжить повномасштабній торговельній війні, яка загрожувала європейському експорту молочної та м’ясної продукції.

Експерти зазначають, що такий компроміс вигідний обом сторонам: Європа отримує захист своїх робочих місць та інвестиції, а Китай зберігає критично важливий ринок збуту.

Водночас для споживачів це означає, що ціни на китайські електромобілі в Європі навряд чи суттєво знизяться найближчим часом, оскільки встановлені цінові підлоги не дозволять виробникам проводити агресивну цінову політику.

