В Европе раскритиковали переговоры лидеров Норвегии и Финляндии с путиным, но Зеленский их поддержал
Киев • УНН
Европейские лидеры раскритиковали отдельные контакты с москвой из-за риска раскола. Зеленский назвал диалог дополнительным каналом для позиции Европы.
Разговор премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стёре и президента Финляндии Александра Стубба с российским диктатором владимиром путиным вызвал споры среди европейских лидеров. Часть политиков опасается, что отдельные переговоры с москвой могут ослабить общую позицию Европы, тогда как президент Украины Владимир Зеленский поддержал инициативу. Об этом сообщает Politico, пишет УНН.
Детали
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что относится к таким контактам "очень скептически". Её шведский коллега Ульф Кристерссон подчеркнул, что мира в Украине нужно добиваться через силу, а не умиротворение россии.
В то же время неназванный европейский чиновник предупредил, что самостоятельные переговоры отдельных государств с кремлём могут подорвать единство Европы. По его мнению, эффективнее использовать уже существующие дипломатические форматы, в частности сотрудничество Германии, Франции и Великобритании.
Зеленский объяснил, почему поддерживает диалог с путиным
Президент Украины поблагодарил лидеров Норвегии и Финляндии за открытие дополнительного канала коммуникации, который позволяет Европе напрямую доносить свою позицию до москвы, а не полагаться только на США.
Зеленский подчеркнул, что европейские страны и раньше поддерживали контакты с россией через советников по национальной безопасности и спецслужбы.
Здесь же всё происходит абсолютно открыто: предварительные обсуждения, полный брифинг и прозрачные цели
В свою очередь, Стёре заявил, что главной целью разговора было чётко донести до путина европейскую позицию по поводу завершения войны. Он выразил обеспокоенность тем, что во время контактов с США российский лидер может не получать всех необходимых сигналов от Европы.
В Италии также раскритиковали отсутствие единого представительства Европы на мирных переговорах и призвали назначить переговорщиков с общим мандатом.
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