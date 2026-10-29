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У Європі розкритикували переговори лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним, але Зеленський їх підтримав

Київ • УНН

 • 256 перегляди

Європейські лідери розкритикували окремі контакти з москвою через ризик розколу. Зеленський назвав діалог додатковим каналом для позиції Європи.

У Європі розкритикували переговори лідерів Норвегії та Фінляндії з путіним, але Зеленський їх підтримав

Розмова прем'єр-міністра Норвегії Йонаса Гара Стьоре та президента Фінляндії Александра Стубба з російським диктатором володимиром путіним викликала суперечки серед європейських лідерів. Частина політиків побоюється, що окремі переговори з москвою можуть послабити спільну позицію Європи, тоді як президент України Володимир Зеленський підтримав ініціативу. Про це повідомляє Politico, пише УНН.

Деталі

Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен заявила, що ставиться до таких контактів "дуже скептично". Її шведський колега Ульф Крістерссон наголосив, що миру в Україні потрібно досягати через силу, а не умиротворення росії.

Водночас неназваний європейський посадовець застеріг, що самостійні переговори окремих держав із кремлем можуть підірвати єдність Європи. На його думку, ефективніше використовувати вже наявні дипломатичні формати, зокрема співпрацю Німеччини, Франції та Великої Британії.

Зеленський пояснив, чому підтримує діалог із путіним

Президент України подякував лідерам Норвегії та Фінляндії за відкриття додаткового каналу комунікації, який дозволяє Європі безпосередньо доносити свою позицію до москви, а не покладатися лише на США.

Зеленський наголосив, що європейські країни й раніше підтримували контакти з росією через радників із національної безпеки та спецслужби.

Тут же все відбувається абсолютно відкрито: попередні обговорення, повний брифінг і прозорі цілі

– пояснив президент.

Своєю чергою Стьоре заявив, що головною метою розмови було чітко донести до путіна європейську позицію щодо завершення війни. Він висловив занепокоєння, що під час контактів зі США російський лідер може не отримувати всіх необхідних сигналів від Європи.

В Італії також розкритикували відсутність єдиного представництва Європи на мирних переговорах і закликали призначити переговорників зі спільним мандатом.

путін півтори години розповідав про історію слов'ян замість обговорення припинення вогню в Україні28.10.26, 03:56 • 17550 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаСвіт
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