Атака рф на предприятие в Ровненской области - один человек погиб

В среду, 28 октября, россияне атаковали гражданское предприятие в Сарненском районе Ровненской области, один человек погиб. Об этом сообщил начальник Ровенской областной военной администрации Александр Коваль, передает УНН.

Детали

Гражданское предприятие в Сарненском районе оказалось под атакой врага. К сожалению, избежать человеческих жертв не удалось. Один мужчина погиб. Возникший пожар спасатели локализовали - говорится в сообщении.

Напомним

россия в ночь на 28 октября запустила по Украине баллистическую ракету и 88 дронов. Сбиты или подавлены 71 беспилотник.