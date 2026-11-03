Повітряні тривоги зайняли 32,5% робочого часу українських ТРЦ в жовтні - інфографіка
Київ • УНН
У жовтні тривоги займали 32,5% робочого часу ТРЦ - на 1,7% більше, ніж у вересні. Найбезпечніше було на заході України.
Впродовж жовтня 2026 року третину робочого часу українських ТРЦ зайняли повітряні тривоги. Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів, передає УНН.
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У жовтні 2026 року цей показник сягнув 32,5 %. Це на 1,7 % вище ніж у вересні. Рік тому, у жовтні 2025 року, його рівень становив 12,2 %.
Водночас 36,7 % часу тривог у жовтні лунали як тривоги червоного рівня, тоді як частка "червоних" тривог місяцем раніше - у вересні 2026 року - становила 39, 1%.
Найгірша безпекова ситуація - у Дніпропетровській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій і Житомирській областях. У той же час помітні покращення зафіксовані в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях та в Києві.
Найменш ураженими залишаються Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька області: менше 3 % робочого часу ТЦ припадає на тривоги.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 186,3 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2026 року - 9,8 робочих днів
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