Повітряні тривоги зайняли 32,5% робочого часу українських ТРЦ в жовтні - інфографіка

Впродовж жовтня 2026 року третину робочого часу українських ТРЦ зайняли повітряні тривоги. Про це повідомляє Українська Рада Торгових Центрів, передає УНН.

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У жовтні 2026 року цей показник сягнув 32,5 %. Це на 1,7 % вище ніж у вересні. Рік тому, у жовтні 2025 року, його рівень становив 12,2 %.

Водночас 36,7 % часу тривог у жовтні лунали як тривоги червоного рівня, тоді як частка "червоних" тривог місяцем раніше - у вересні 2026 року - становила 39, 1%.

Найгірша безпекова ситуація - у Дніпропетровській, Хмельницькій, Рівненській, Волинській, Вінницькій і Житомирській областях. У той же час помітні покращення зафіксовані в Черкаській, Полтавській, Одеській і Херсонській областях та в Києві.

Найменш ураженими залишаються Львівська, Івано-Франківська і Чернівецька області: менше 3 % робочого часу ТЦ припадає на тривоги.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 186,3 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у жовтні 2026 року - 9,8 робочих днів - йдеться в довідці УРТЦ.

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