Воздушные тревоги заняли 32,5% рабочего времени украинских ТРЦ в октябре - инфографика

В течение октября 2026 года треть рабочего времени украинских ТРЦ заняли воздушные тревоги. Об этом сообщает Украинский совет торговых центров, передает УНН.

Детали

В октябре 2026 года этот показатель достиг 32,5 %. Это на 1,7 % выше, чем в сентябре. Годом ранее, в октябре 2025 года, его уровень составлял 12,2 %.

В то же время 36,7 % времени тревог в октябре звучали как тревоги красного уровня, тогда как доля «красных» тревог месяцем ранее — в сентябре 2026 года — составляла 39, 1%.

Худшая ситуация с безопасностью — в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровненской, Волынской, Винницкой и Житомирской областях. В то же время заметные улучшения зафиксированы в Черкасской, Полтавской, Одесской и Херсонской областях, а также в Киеве.

Наименее пострадавшими остаются Львовская, Ивано-Франковская и Черновицкая области: на тревоги приходится менее 3 % рабочего времени ТЦ.

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 186,3 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в октябре 2026 года — 9,8 рабочих дней — говорится в справке УСТЦ.

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