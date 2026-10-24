Дощі в кількох областях і тумани на заході: якою буде погода в Україні 25 жовтня

25 жовтня в Україні очікується хмарна погода з проясненнями. У низці областей прогнозують дощі, а в західних регіонах уночі та вранці можливий туман. Температура повітря вдень становитиме 13–18° тепла. Про це повідомляє Укргідрометцентр України, пише УНН.

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За прогнозом синоптиків, дощі очікуються в Житомирській, Вінницькій та Одеській областях, а вночі — також у Рівненській і Хмельницькій. На решті території України опадів не передбачається.

Вітер буде південно-східним, швидкістю 7–12 м/с.

Температура повітря вночі становитиме 6–11° тепла, у західних областях — 1–6° тепла. Удень повітря прогріється до 13–18°.

На Київщині та в Києві прогнозують хмарну погоду з проясненнями, без опадів. Температура повітря в області вночі становитиме 6-11° тепла, вдень - 13-18°. У столиці вночі очікується 9-11° тепла, а вдень - близько 15°.

24 жовтня Україну накриють хмари й дощі, у Києві буде сухо - Гідрометцентр