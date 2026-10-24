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Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октября

Киев • УНН

 • 672 просмотра

25 октября в Украине будет облачно с прояснениями, местами дожди и туманы. Днём ожидается 13–18° тепла.

Дожди в нескольких областях и туманы на западе: какой будет погода в Украине 25 октября

25 октября в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В ряде областей прогнозируют дожди, а в западных регионах ночью и утром возможен туман. Температура воздуха днем составит 13–18° тепла. Об этом сообщает Укргидрометцентр Украины, пишет УНН.

Детали

По прогнозу синоптиков, дожди ожидаются в Житомирской, Винницкой и Одесской областях, а ночью — также в Ровненской и Хмельницкой. На остальной территории Украины осадков не ожидается.

Ветер будет юго-восточным, скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха ночью составит 6–11° тепла, в западных областях — 1–6° тепла. Днем воздух прогреется до 13–18°.

В Киевской области и Киеве прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в области ночью составит 6-11° тепла, днем - 13-18°. В столице ночью ожидается 9-11° тепла, а днем - около 15°.

24 октября Украину накроют облака и дожди, в Киеве будет сухо — Гидрометцентр24.10.26, 06:59 • 3564 просмотра

Ольга Розгон

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