24 октября Украину накроют облака и дожди, в Киеве будет сухо — Гидрометцентр

В субботу, 24 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Детали

По информации синоптиков, в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются умеренные дожди; на остальной территории без осадков. В западных областях утром местами туман.

Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура днём в Украине 12-17° тепла - говорится в сообщении.

В Киеве и области в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 14-16°.

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