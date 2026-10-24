24 октября Украину накроют облака и дожди, в Киеве будет сухо — Гидрометцентр
Киев • УНН
В пяти областях прогнозируют умеренные дожди, на западе утром возможен туман. В Киеве без осадков, температура до 16°.
В субботу, 24 октября, на большей части территории Украины будет облачно с прояснениями. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
Детали
По информации синоптиков, в Ровенской, Хмельницкой, Житомирской, Винницкой и Одесской областях ожидаются умеренные дожди; на остальной территории без осадков. В западных областях утром местами туман.
Ветер юго-восточный, восточный, 5-10 м/с. Температура днём в Украине 12-17° тепла
В Киеве и области в субботу будет малооблачно, осадков не ожидается. Температура 14-16°.
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