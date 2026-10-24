24 жовтня Україну накриють хмари й дощі, у Києві буде сухо - Гідрометцентр

У суботу, 24 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

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За інформацією синоптиків, в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються помірні дощі; на решті території без опадів. В західних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вдень в Україні 12-17° тепла - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 14-16°.

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