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24 жовтня Україну накриють хмари й дощі, у Києві буде сухо - Гідрометцентр

Київ • УНН

 • 1294 перегляди

У п’яти областях прогнозують помірні дощі, на заході вранці можливий туман. У Києві без опадів, температура до 16°.

24 жовтня Україну накриють хмари й дощі, у Києві буде сухо - Гідрометцентр

У суботу, 24 жовтня, на більшій частині території України буде хмарно з проясненнями. Про це повідомляє УНН із посиланням на Український гідрометцентр.

Деталі

За інформацією синоптиків, в Рівненській, Хмельницькій, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях очікуються помірні дощі; на решті території без опадів. В західних областях вранці місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с. Температура вдень в Україні 12-17° тепла

- йдеться у повідомленні.

У Києві та області у суботу буде малохмарно, опадів не очікується. Температура 14-16°.

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Вадим Хлюдзинський

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