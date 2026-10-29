Нові обмеження для рибалок з 1 листопада: де заборонять вилов риби та які штрафи загрожуватимуть

З 1 листопада 2026 року в Україні почне діяти сезонна заборона на вилов риби та інших водних біоресурсів у зимувальних ямах. Вона триватиме до початку весняно-літнього нерестового періоду 2027 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на Державну екологічну інспекцію та Держрибагентство.

Чому запроваджують заборону на вилов риби

Зимувальні ями — це глибокі ділянки річок, озер і водосховищ, на яких із похолоданням скупчується риба. У холодній воді її активність знижується, обмінні процеси уповільнюються, а потреба в їжі зменшується. Масовий вилов у місцях зимівлі може завдати суттєвої шкоди популяціям, тому такі ділянки охороняють до початку нересту.

Це щорічне сезонне обмеження яке передбачають Правила любительського рибальства, затверджені наказом Мінагрополітики №700 від 19 вересня 2022 року. Точну дату завершення заборони визначатимуть залежно від початку нерестового періоду у відповідних водоймах.

Де не можна буде рибалити

Заборона стосується не всіх водойм і не кожного глибокого місця, а лише офіційно визначених зимувальних ям. Їхні переліки та межі територіальні органи Держрибагентства затверджують окремими наказами.

Зокрема, на Рівненщині визначили 78 зимувальних ям. Вони розташовані на окремих ділянках річок Горинь, Случ, Стир, Іква, Льва, Прип’ять і Путилівка, а також на Басівкутському водосховищі та озерах Нобель і Острівське.

У Житомирській області обмеження стосуватимуться визначених ділянок річок Случ, Тетерів, Ірша, Ірпінь, Уж, Уборть, Хомора, Гнилоп’ять, Здвиж та інших. Про початок заборони також повідомили природоохоронні органи Волині.

Важливо розуміти, що ловити рибу в межах зимувальної ями заборонено навіть із берега. Перед поїздкою на водойму рибалкам радять перевірити карту або опис меж заборонених ділянок у наказах відповідного територіального управління Держрибагентства.

Які снасті дозволені поза зимувальними ямами

Поза визначеними зимувальними ямами любительську риболовлю закон дозволяє, якщо на водоймі немає інших місцевих або сезонних обмежень.

Якщо водойма вкрилася кригою, можна використовувати зимові вудки та жерлиці. Якщо ж льодового покриву немає, можна рибалити на поплавкові й донні вудки, спінінги та нахлистові снасті з природною або штучною принадою. Загальна кількість гачків на всіх снастях одного рибалки не повинна перевищувати семи.

Від льодоставу до скресання криги також заборонені знаряддя лову з гачками, у яких відстань від цівки до кінчика жала перевищує 10 міліметрів. Використовувати браконьєрські снасті та інші заборонені способи вилову не можна незалежно від пори року.

Скільки риби дозволяється виловити

На водоймах загального користування добова норма для більшості видів риби становить три кілограми та одну додаткову особину будь-якої маси, яка відповідає мінімально дозволеному розміру. Для окремих видів, зокрема верховодки, ротаня-головешки та сонячного окуня, обмеження за масою не встановлені. Втім, ці норми діють тільки там, де рибальство дозволене. Вони не дають права ловити рибу в зимувальних ямах. Також слід дотримуватися заборон на вилов окремих видів і правил, запроваджених на час воєнного стану в конкретних регіонах. Актуальні обмеження варто перевіряти перед кожним виїздом.

Які штрафи передбачені за порушення

За порушення правил рибальства громадянам загрожує попередження або штраф від 34 до 170 гривень. За грубе порушення, зокрема застосування заборонених знарядь, передбачено штраф від 340 до 680 гривень із можливою конфіскацією снастей та улову. Якщо незаконний вилов заподіяв істотну шкоду, може наставати кримінальна відповідальність за статтею 249 Кримінального кодексу України. Санкція передбачає, зокрема, штраф від 17 до 51 тисячі гривень або інші види покарання, визначені законом.

Окрім штрафів, порушники мають відшкодовувати збитки за кожну незаконно виловлену рибину. Наприклад, за одного сома нараховують 5117 гривень, сазана — 3706, судака — 3587, щуку — 3468, окуня — 3162, ляща — 1649 гривень.

Розмір відшкодування визначають за урядовими таксами, незалежно від ваги виловленої особини. Власне тому риболовля у забороненому місці може коштувати значно дорожче за адміністративний штраф. Щоб уникнути неприємностей, екоінспектори закликають заздалегідь перевіряти офіційні переліки зимувальних ям і не порушувати сезонних обмежень.

Нагадаємо

Раніше ми писали про те, що на Харківщині викрили незаконний вилов риби на понад 2,6 млн грн.