Новые ограничения для рыбаков с 1 ноября: где запретят ловлю рыбы и какие штрафы будут грозить

С 1 ноября 2026 года в Украине начнет действовать сезонный запрет на вылов рыбы и других водных биоресурсов в зимовальных ямах. Он продлится до начала весенне-летнего нерестового периода 2027 года. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Государственную экологическую инспекцию и Госрыбагентство.

Почему вводят запрет на вылов рыбы

Зимовальные ямы — это глубокие участки рек, озер и водохранилищ, где с наступлением холодов скапливается рыба. В холодной воде ее активность снижается, обменные процессы замедляются, а потребность в пище уменьшается. Массовый вылов в местах зимовки может нанести существенный ущерб популяциям, поэтому такие участки охраняют до начала нереста.

Это ежегодное сезонное ограничение, предусмотренное Правилами любительского рыболовства, утвержденными приказом Минагрополитики №700 от 19 сентября 2022 года. Точную дату окончания запрета будут определять в зависимости от начала нерестового периода в соответствующих водоемах.

Где нельзя будет рыбачить

Запрет касается не всех водоемов и не каждого глубокого места, а только официально определенных зимовальных ям. Их перечни и границы территориальные органы Госрыбагентства утверждают отдельными приказами.

В частности, в Ровенской области определили 78 зимовальных ям. Они расположены на отдельных участках рек Горынь, Случь, Стырь, Иква, Льва, Припять и Путиловка, а также на Басовкутском водохранилище и озерах Нобель и Островское.

В Житомирской области ограничения будут касаться определенных участков рек Случь, Тетерев, Ирша, Ирпень, Уж, Уборть, Хомора, Гнилопять, Здвиж и других. О начале запрета также сообщили природоохранные органы Волыни.

Важно понимать, что ловить рыбу в пределах зимовальной ямы запрещено даже с берега. Перед поездкой на водоем рыбакам рекомендуют проверить карту или описание границ запрещенных участков в приказах соответствующего территориального управления Госрыбагентства.

Какие снасти разрешены вне зимовальных ям

Вне определенных зимовальных ям любительскую рыбалку закон разрешает, если на водоеме нет других местных или сезонных ограничений.

Если водоем покрылся льдом, можно использовать зимние удочки и жерлицы. Если же ледяного покрова нет, можно рыбачить на поплавочные и донные удочки, спиннинги и нахлыстовые снасти с естественной или искусственной приманкой. Общее количество крючков на всех снастях одного рыбака не должно превышать семи.

От ледостава до вскрытия льда также запрещены орудия лова с крючками, у которых расстояние от цевья до кончика жала превышает 10 миллиметров. Использовать браконьерские снасти и другие запрещенные способы вылова нельзя независимо от времени года.

Сколько рыбы разрешается выловить

На водоемах общего пользования суточная норма для большинства видов рыбы составляет три килограмма и одну дополнительную особь любой массы, которая соответствует минимально разрешенному размеру. Для отдельных видов, в частности уклейки, ротана-головешки и солнечного окуня, ограничения по массе не установлены. Однако эти нормы действуют только там, где рыбалка разрешена. Они не дают права ловить рыбу в зимовальных ямах. Также следует соблюдать запреты на вылов отдельных видов и правила, введенные на время военного положения в конкретных регионах. Актуальные ограничения стоит проверять перед каждой поездкой.

Какие штрафы предусмотрены за нарушения

За нарушение правил рыболовства гражданам грозит предупреждение или штраф от 34 до 170 гривен. За грубое нарушение, в частности применение запрещенных орудий, предусмотрен штраф от 340 до 680 гривен с возможной конфискацией снастей и улова. Если незаконный вылов причинил существенный ущерб, может наступать уголовная ответственность по статье 249 Уголовного кодекса Украины. Санкция предусматривает, в частности, штраф от 17 до 51 тысячи гривен или другие виды наказания, определенные законом.

Помимо штрафов, нарушители должны возмещать ущерб за каждую незаконно выловленную рыбу. Например, за одного сома начисляют 5117 гривен, сазана — 3706, судака — 3587, щуку — 3468, окуня — 3162, леща — 1649 гривен.

Размер возмещения определяют по правительственным таксам, независимо от веса выловленной особи. Именно поэтому рыбалка в запрещённом месте может обойтись значительно дороже административного штрафа. Чтобы избежать неприятностей, экоинспекторы призывают заранее проверять официальные перечни зимовальных ям и не нарушать сезонных ограничений.

Напомним

Ранее мы писали о том, что в Харьковской области разоблачили незаконный вылов рыбы на сумму более 2,6 млн грн.