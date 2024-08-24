Зеленський: не буде хворий дід із червоної площі диктувати нам червоні лінії

Президент України Володимир Зеленський у відеозверненні до Дня Незалежності України заявив, що "хворий дід із червоної площі", який постійно погрожує всім червоною кнопкою, не буде диктувати нам якісь свої червоні лінії, передає УНН.

913 днів тому зокрема й через Сумщину росія пішла на нас війною (...) Вицвілі очі їхнього начальника сприймають весь світ сірою зоною. Та ми не дамо перетворити в сіру зону землі, де по праву має бути синьо-жовтий прапор. Не буде хворий дід із червоної площі, який постійно погрожує всім червоною кнопкою, диктувати нам якісь свої червоні лінії. Як жити, яким шляхом іти і який вибір робити, будуть для себе визначати лише Україна й українці. Бо так працює незалежність