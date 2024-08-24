Зеленский: не будет больной дед с красной площади диктовать нам красные линии

Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении ко Дню Независимости Украины заявил, что "больной дед с красной площади", который постоянно угрожает всем красной кнопкой, не будет диктовать нам какие-то свои красные линии, передает УНН.

913 дней назад в том числе и через Сумщину россия пошла на нас войной (...) Выцветшие глаза их начальника воспринимают весь мир серой зоной. Но мы не дадим превратить в серую зону земли, где по праву должен быть сине-желтый флаг. Не будет больной дед с красной площади, который постоянно угрожает всем красной кнопкой, диктовать нам какие-то свои красные линии. Как жить, каким путем идти и какой выбор делать, будут для себя определять только Украина и украинцы. Потому что так работает независимость - сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины заявил, что украинское православие делает шаг к освобождению от московского влияния. Зеленский поблагодарил всех, кто помогает воинам и государству, и подчеркнул важность различных измерений независимости.