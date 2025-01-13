Литва передасть Україні тисячі дронів на мільйони євро - що відомо про нову допомогу

Вільнюс цього тижня передасть Києву 4500 дронів. Загальна вартість безпілотників - 5 млн євро. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне, передає УНН.

Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправить в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", - написала Довіле Сакалієне у соцмережі X.

Сакалієне додала, що на останньому засіданні уряду Литви була затверджена нова прискорена процедура передачі державних активів, яка скоротить час на бюрократичні процедури у процесі передачі допомоги Україні.

"Литва на боці України!", - додала вона.

Нагадаємо

Литовський суспільний мовник LRT повідомляв, що дрони для України, які мали доставити ще до кінця 2024 року, досі знаходяться на складах у Литві. Політики заявляють, що виною всьому бюрократія.