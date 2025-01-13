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Литва передасть Україні тисячі дронів на мільйони євро - що відомо про нову допомогу

Литва передасть Україні тисячі дронів на мільйони євро - що відомо про нову допомогу

Київ • УНН

 • 26914 перегляди

Литва готує передачу 4500 безпілотників для України загальною вартістю 5 млн євро. Уряд також спростив процедуру передачі військової допомоги для прискорення підтримки.

Вільнюс цього тижня передасть Києву  4500 дронів. Загальна вартість безпілотників  - 5 млн євро. Про це повідомила міністерка оборони Литви Довіле Сакалієне, передає УНН

Я з гордістю повідомляю, що цього тижня Литва відправить в Україну 4500 безпілотників вартістю 5 мільйонів євро", - написала  Довіле Сакалієне у соцмережі X.

Сакалієне додала, що на останньому засіданні уряду Литви була затверджена нова прискорена процедура передачі державних активів,   яка скоротить час на бюрократичні процедури у процесі передачі допомоги Україні. 

"Литва на боці України!", - додала вона. 

Нагадаємо

Литовський суспільний мовник LRT повідомляв, що дрони для України, які мали доставити ще до кінця 2024 року, досі знаходяться на складах у Литві. Політики заявляють, що виною всьому бюрократія. 

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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