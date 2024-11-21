"Чувствительный вопрос": Тайвань объяснил, почему не участвует в военной помощи Украине

ukenru
Эксклюзив
Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ
12:56 • 55844 просмотра

Представителям скандинавских государств показали иностранные компоненты оружия рф, произведенные в их странах - КНИИСЭ

Эксклюзив
"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты
12:25 • 100878 просмотра

"Будет ли ядерка?" - мнение эксперта о первом запуске межконтинентальной баллистической ракеты

Эксклюзив
"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка
09:50 • 113692 просмотра

"Ощадбанк" призвал АРМА к государственному подходу во время конкурса на управляющего для ТРЦ "Гулливер" - представитель банка

Эксклюзив
Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий
 • 127657 просмотра

Первый снегопад этого осенне-зимнего сезона. Мэр Броваров рассказал, как город справляется с осложнением погодных условий

Эксклюзив
Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами
 • 139207 просмотра

Конфликт интересов и убытки: адвокат рассказал, как АРМА управляет арестованными активами

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать
 • 143282 просмотра

Завтра украинцев снова ждут отключения света: когда и сколько очередей будут выключать

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры
 • 201807 просмотра

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

Эксклюзив
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
 • 195208 просмотра

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Эксклюзив
Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко
 • 122673 просмотра

Действия АРМА по поиску управляющего для ТРЦ "Гулливер" бьют по интересам государственных банков и налогоплательщиков - нардеп Янченко

Эксклюзив
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
 • 187027 просмотра

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

Британия, вероятно, сняла запрет на удары Storm Shadow по территории рф - СМИ

 • 151990 просмотра
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 153392 просмотра
Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

Бывшая жена Бена Аффлека ограничила контакты с Дженнифер Лопес: почему

 • 128690 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 112979 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 109504 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

10:56 • 108314 просмотра
публикации
НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

НАБУ взялось за очередного министра агрополитики: кому это может быть выгодно

 • 153391 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

S.T.A.L.K.E.R. 2 выходит сегодня: что известно о выпуске самой ожидаемой игры

 • 201807 просмотра
Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

Зима приближается: почему Украине важно переходить на альтернативные технологии энергообеспечения

 • 162274 просмотра
Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов

Справедливость или безнаказанность: дело главного юриста Нацбанка демонстрирует отсутствие репутационных стандартов
Эксклюзив

 • 195208 просмотра
Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников

Как борьба изменила Украину: полномасштабная война глазами защитников
Эксклюзив

 • 187027 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

«Интернет в стране сломали не ракеты, а игра в стрелялки": мемы о S.T.A.L.K.E.R. 2

15:25 • 2458 просмотра
Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

Банан, приклеенный скотчем, продан на аукционе за рекордные $6,2 млн

13:49 • 20381 просмотра
S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

S.T.A.L.K.E.R. 2 вызвал ажиотаж: первые отзывы и реакция россиян

10:56 • 108314 просмотра
Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

Развлекательный контент опережает новости по популярности в сети, Telegram лидирует среди мессенджеров - исследование

10:38 • 109504 просмотра
Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

Трамп анонсировал новую коллекцию гитар, добавив ее к другим продуктам своей третьей кампании в Белом доме

10:13 • 112979 просмотра
Актуальное
"Чувствительный вопрос": Тайвань объяснил, почему не участвует в военной помощи Украине

"Чувствительный вопрос": Тайвань объяснил, почему не участвует в военной помощи Украине

Киев  •  УНН

 • 4761 просмотра

Read in English

Тайвань объяснил, что военная помощь Украине является «чувствительным вопросом» из-за отношений с Китаем. Страна оказывает гуманитарную помощь через соседние государства и присоединилась к западным санкциям против рф.

Тайвань предоставил миллионы долларов гуманитарной помощи украинским беженцам и присоединился к санкциям против россии, введенных Западом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву, передает УНН.

Франсуа Ву отметил, что Тайвань пока помогает Украине через соседние страны и добавил, что военная помощь является очень чувствительной темой, поэтому ее пока не обсуждают.

Министр обороны Тайваня на прошлой неделе заявил, что решение о передаче списанных зенитных ракет HAWK Украине зависит от США. В то же время бывший чиновник Пентагона Тони Ху ранее сообщал, что Тайвань уже передал свои избыточные батареи зенитно-ракетных комплексов HAWK украинским военно-воздушным силам. 

Отношения Тайваня с Украиной

Тайваньские чиновники общались с некоторыми украинскими мэрами, но официальных контактов между правительствами обеих стран пока не было.

Во время поездки в Берлин представитель Тайваня сказал, что Тайвань стремится завести как можно больше друзей в мире. Он пояснил, что Украина очень осторожна в отношениях с Тайванем, ведь Китай, который поддерживает Россию в войне, может сильнее давить на Украину. В прошлом году Китай предложил план из 12 пунктов для завершения войны в Украине, но он был очень общим и без конкретики. Также Китай не участвовал в мирной конференции в Швейцарии. 

В Европе Тайвань имеет официальные отношения только с Ватиканом, но во многих странах, включая Россию, работают его неофициальные посольства. В Украине такой офис пока не открыли, и представительства Украины в Тайване также нет. 

Дополнительно

Китай часто критикует любое сотрудничество Тайваня с другими странами. Например, в 2021 году Китай возмутился, когда Литва позволила открыть тайваньский офис в своей столице Вильнюсе. Ву добавил, что Тайвань хочет укрепить связи с Украиной, но открытие представительства пока остается лишь планом на будущее.

Тайвань готовит новое оборонное соглашение с США после прихода Трампа14 нояб. 2024, 03:51 • 20424 просмотра

Юлия Гаврилюк

Юлия Гаврилюк

политика
mim-23-hawkMIM-23 Hawk
pentagonПентагон
vilnyusВильнюс
taivanТайвань
litvaЛитва
kitaiКитай
ukrainaУкраина
vatikanВатикан