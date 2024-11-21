"Чувствительный вопрос": Тайвань объяснил, почему не участвует в военной помощи Украине

Тайвань предоставил миллионы долларов гуманитарной помощи украинским беженцам и присоединился к санкциям против россии, введенных Западом. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заместителя министра иностранных дел Тайваня Франсуа Ву, передает УНН.

Франсуа Ву отметил, что Тайвань пока помогает Украине через соседние страны и добавил, что военная помощь является очень чувствительной темой, поэтому ее пока не обсуждают.

Министр обороны Тайваня на прошлой неделе заявил, что решение о передаче списанных зенитных ракет HAWK Украине зависит от США. В то же время бывший чиновник Пентагона Тони Ху ранее сообщал, что Тайвань уже передал свои избыточные батареи зенитно-ракетных комплексов HAWK украинским военно-воздушным силам.

Отношения Тайваня с Украиной

Тайваньские чиновники общались с некоторыми украинскими мэрами, но официальных контактов между правительствами обеих стран пока не было.

Во время поездки в Берлин представитель Тайваня сказал, что Тайвань стремится завести как можно больше друзей в мире. Он пояснил, что Украина очень осторожна в отношениях с Тайванем, ведь Китай, который поддерживает Россию в войне, может сильнее давить на Украину. В прошлом году Китай предложил план из 12 пунктов для завершения войны в Украине, но он был очень общим и без конкретики. Также Китай не участвовал в мирной конференции в Швейцарии.

В Европе Тайвань имеет официальные отношения только с Ватиканом, но во многих странах, включая Россию, работают его неофициальные посольства. В Украине такой офис пока не открыли, и представительства Украины в Тайване также нет.

Дополнительно

Китай часто критикует любое сотрудничество Тайваня с другими странами. Например, в 2021 году Китай возмутился, когда Литва позволила открыть тайваньский офис в своей столице Вильнюсе. Ву добавил, что Тайвань хочет укрепить связи с Украиной, но открытие представительства пока остается лишь планом на будущее.

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