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Президент Литвы обсудил с Трампом вопросы поддержки Украины

Президент Литвы обсудил с Трампом вопросы поддержки Украины

Киев  •  УНН

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Президент Литвы провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом о поддержке Украины и оборонного партнерства. Лидеры также обсудили угрозы от сотрудничества России, Китая, Ирана и Северной Кореи.

Президент Литвы Гитанас Науседа в понедельник провел телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом. Лидеры государств обсудили вопросы обороны и поддержки Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на литовский публичный вещатель LRT.

Президент выразил удовлетворение планами новой администрации США по достижению мира путем демонстрации силы и подчеркнул необходимость поддержки Украины в борьбе с российской агрессией, тем самым сдерживая амбиции других авторитарных режимов

- сообщила канцелярия Науседы.

«Приятно осознавать, что господин Трамп хорошо знаком с ситуацией с безопасностью в регионе и вызовами энергетической системы, с которыми сталкивается Украина накануне зимнего сезона», - сказал он.

Президенты двух стран также обсудили «негативное влияние сотрудничества между Лосией, Китаем, Ираном и Северной Кореей на архитектуру международной безопасности».

Науседа отметил тесные оборонные связи Литвы с США, отметив, что за последние годы между двумя странами было подписано множество новых контрактов на приобретение оружия и военной техники.

Он также заверил Трампа, что Литва обеспечит наилучшие условия для постоянного присутствия американских войск в стране, говорится в сообщении.

Президент Литвы подтвердил разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по рф18 нояб. 2024, 07:22 • 19158 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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