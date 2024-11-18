Президент Литвы подтвердил разрешение Украине бить дальнобойными ракетами по рф
Киев • УНН
Президент Литвы подтвердил получение Украиной разрешения от партнеров на удары по территории РФ дальнобойным оружием. США, Франция и Великобритания предоставили соответствующие разрешения на использование своих ракетных систем.
Президент Литвы Гитанас Науседа подтвердил, что Украина получила от партнеров разрешение на нанесение ударов дальнобойным оружием по территории россии. Об этом он написал в соцсети X в воскресенье, 17 ноября, передает УНН.
День настал! Теперь Украина может наносить удары по военным объектам россии с помощью ракет дальнего радиуса действия
Он указал, что это решающий момент в борьбе Украины против россии-агрессора.
Также Науседа отметил, что мир не может быть достигнут через слабость. "Мир - это награда сильных. Будь сильной, Украина!", - добавил президент Литвы.
Контекст
Издание The New York Times сообщило, что президент США Джо Байден предоставил разрешение Украине на использование дальнобойных ракет для ударов по территории россии.
Как сообщили американские чиновники, сначала оружие, скорее всего, будет использовано против российских и северокорейских войск для защиты украинских сил в курской области на западе россии.
Также сообщалось, что Франция и Великобритания разрешили Украине нанести удары вглубь российской территории с помощью своих ракет SCALP и Storm Shadow. Решение было принято вслед за разрешением США.