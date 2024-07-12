Президент США анонсировал 5 систем Patriot для Украины, но возможно их будет больше.

Такое мнение в эфире общенационального телемарафона "Единые новости" сказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, передает УНН.

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"Было анонсировано президентом США о 5 системах Patriot, но, не могу раскрывать много всего, но думаю, с большой долей уверенности, что этих систем в будущем будет больше", - сказал Ермак.

Как добавил руководитель Офиса Президента, саммит НАТО, который состоялся в Вашингтоне, по его мнению, является успешным.

"Например, второе заседание Совета НАТО-Украина и выступления лидеров стран-членов НАТО. Практически все они были очень сильными, конкретными, даже не просто о поддержке вообще, а о конкретных действиях, о том, что необходимо делать и о совместной стратегии, не о поддержке просто Украины, а о стратегии победы Украины, это отличается от того, что мы слышали в Вильнюсе", - сказал Ермак.

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