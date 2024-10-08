В беларуси открыли новое крупное дело против оппозиционеров: СМИ сообщили детали
Киев • УНН
Следственный комитет беларуси обвинил 45 оппозиционеров в попытке сорвать выборы 2025 года. Дело связано с «Платформой 2025», документом о нелегитимности власти Лукашенко, принятым на конференции в Вильнюсе.
Следственный комитет беларуси возбудил уголовное дело против 45 оппонентов действующего правителя александра лукашенко. Их обвиняют в "попытке разработать план по срыву выборов в 2025 году". Имущество всех фигурантов арестовано, сообщил 8 октября СК, передает УНН со ссылкой на DW.
Детали
Дело возбуждено из-за "Платформы 2025" - документа, принятого белорусскими демократическими силами на конференции "Новая Беларусь" в Вильнюсе в августе. В нем говорится о том, что Лукашенко "преступно удерживает власть", госструктуры Беларуси не легитимны проводить выборы, а главные задачи "Платформы 2025" - "объединение усилий для освобождения политзаключенных и прекращения репрессий в Беларуси".
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По мнению белорусских следователей, документ был создан для "навязывания политического курса, противоречащего национальным интересам Беларуси", а также для "нагнетания напряженности и противостояния в обществе".
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