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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Второй раз за месяц: Лукашенко подписал указ о помиловании для 37 осужденных

Второй раз за месяц: Лукашенко подписал указ о помиловании для 37 осужденных

Киев  •  УНН

16 сентября 2024, 12:57  •  3547 просмотра

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Президент Беларуси подписал указ о помиловании 37 человек, осужденных за «преступления экстремистской направленности». Среди помилованных 6 женщин, а также люди с хроническими заболеваниями, инвалиды и пенсионеры.

Президент Беларуси Александр Лукашенко помиловал еще 37 заключенных, которых осудили за «преступления экстремистской направленности». Об этом пишет УНН со ссылкой на администрацию лукашенко.

Детали

Указ о миловании был подписан в понедельник, 16 сентября. 

Среди помилованных - 6 женщин, ряд помилованных имеют хронические заболевания, являются инвалидами, пенсионерами. Отмечается, что все они раскаялись и просили дать возможность вернуться на свободу, вести законопослушный образ жизни.

Лукашенко подписал Указ о помиловании еще 37 человек, которые были осуждены за преступления экстремистской направленности. Это очередной жест гуманизма со стороны государства по отношению к тем, кто оступился. Ходатайства осужденных дополнительно изучались Комиссией, возглавляемой Генеральным прокурором Андреем Шведом

- резюмировали в администрации белорусского президента. 

Напомним,

Это уже не первый указ о помиловании от президента Беларуси. Так, в начале сентября президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены «за преступления протестной направленности».

Похожий указ лукашенко подписал и в августе. Тогда президент Беларуси тоже освободил 30 человек, осужденных за «преступления протестного толка».  

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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