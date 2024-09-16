Вдруге за місяць: Лукашенко підписав указ про помилування для 37 засуджених
Київ • УНН
Президент Білорусі підписав указ про помилування 37 осіб, засуджених за "злочини екстремістської спрямованості". Серед помилуваних 6 жінок, а також люди з хронічними захворюваннями, інваліди та пенсіонери.
Президент білорусі олександр лукашенко помилував ще 37 ув'язнених, яких засудили за "злочини екстремістської спрямованості". Про це пише УНН з посиланням на адміністрацію лукашенка.
Деталі
Указ про милування був підписаний у понеділок, 16 вересня.
Серед помилуваних – 6 жінок, ряд помилуваних мають хронічні захворювання, є інвалідами, пенсіонерами. Зазначається, що усі вони розкаялися і просили дати можливість повернутися на волю, вести законослухняний спосіб життя.
Лукашенко підписав Указ про помилування ще 37 осіб, які були засуджені за злочини екстремістської спрямованості. Це черговий жест гуманізму з боку держави щодо тих, хто оступився. Клопотання засуджених додатково вивчалися Комісією, очолюваної Генеральним прокурором Андрієм Шведом
Нагадаємо
Це вже не перший указ про милування від президента білорусі. Так, на початку вересня президент білорусі олександр лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які були засуджені "за злочини протестної спрямованості".
Схожий указ лукашенко підписав й у серпні. Тоді президент білорусі теж звільнив 30 людей, засуджених за "злочини протестного спрямування".