лукашенко помилував ще 30 засуджених за протести
Київ • УНН
Президент Білорусі підписав указ про помилування 30 осіб, засуджених за "злочини протестної спрямованості". Серед помилуваних 7 жінок і 23 чоловіки, більшість з яких - батьки неповнолітніх дітей.
У середу, 4 вересня, президент білорусі олександр лукашенко підписав указ про помилування 30 людей, які були засуджені "за злочини протестної спрямованості". Про це пише УНН з посиланням на указ білоруського лідера.
Деталі
Серед помилуваних 7 жінок і 23 чоловіки. Більшість засуджених — батьки неповнолітніх і малолітніх дітей, ідеться в повідомленні адміністрації Лукашенка.
Для помилування вони виконали обов'язкові умови: подали клопотання про помилування, визнали провину, щиро покаялися і дали обіцянку вести правовий спосіб життя.
Це рішення — гуманний жест щодо цих людей. Вони отримали шанс повернутися до нормального життя, до сім'ї та роботи
Нагадаємо
Схожий указ лукашенко підписав й у серпні. Тоді президент білорусі теж звільнив 30 людей, засуджених за "злочини протестного спрямування".
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