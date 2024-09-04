Киев • УНН
Президент Беларуси подписал указ о помиловании 30 человек, осужденных за «преступления протестной направленности». Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины, большинство из которых - родители несовершеннолетних детей.
В среду, 4 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены «за преступления протестной направленности». Об этом пишет УНН со ссылкой на указ белорусского лидера.
Детали
Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных - родители несовершеннолетних и малолетних детей, говорится в сообщении администрации Лукашенко.
Для помилования они выполнили обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне покаялись и дали обещание вести правовой образ жизни.
Это решение - гуманный жест по отношению к этим людям. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе
Напомним,
Похожий указ Лукашенко подписал и в августе. Тогда президент Беларуси тоже освободил 30 человек, осужденных за «преступления протестного направления».
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