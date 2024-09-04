В среду, 4 сентября, президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 человек, которые были осуждены «за преступления протестной направленности». Об этом пишет УНН со ссылкой на указ белорусского лидера.

Детали

Среди помилованных 7 женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных - родители несовершеннолетних и малолетних детей, говорится в сообщении администрации Лукашенко.

Для помилования они выполнили обязательные условия: подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне покаялись и дали обещание вести правовой образ жизни.

Это решение - гуманный жест по отношению к этим людям. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе - заявили в офисе лукашенко.

Напомним,

Похожий указ Лукашенко подписал и в августе. Тогда президент Беларуси тоже освободил 30 человек, осужденных за «преступления протестного направления».

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