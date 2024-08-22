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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Актуальное
ЕС призвал лукашенко освободить более 1300 политзаключенных в Беларуси

ЕС призвал лукашенко освободить более 1300 политзаключенных в Беларуси

Киев  •  УНН

22 августа 2024, 17:47  •  5025 просмотра

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ЕС приветствовал решение Минска освободить отдельных политзаключенных и призвал Лукашенко освободить всех заключенных по политическим мотивам. В Беларуси остаются более 1300 политических заключенных.

Европейский Союз приветствовал решение Минска освободить отдельных политзаключенных и призвал президента Беларуси Александра Лукашенко освободить всех, кто находится в тюрьмах по политическим мотивам. Об этом говорится в заявлении представителя Европейской службы внешних дел, передает УНН.

Детали 

В частности, ЕС принял во внимание освобождение нескольких политических заключенных в Беларуси, осужденных за участие в мирных протестах после фальсифицированных президентских выборов 2020 года, а также разделяет «облегчение и радость освобожденных и их семей».

Мы также принимаем во внимание тот факт, что некоторые из освобожденных были заключенными, которые нуждались в неотложной медицинской помощи, и призываем власти обеспечить всех заключенных надлежащей медицинской помощью

- добавили там.

Внешнеполитическое ведомство Евросоюза напомнило, что в Беларуси остаются более 1300 политических заключенных, среди которых - Сергей Тихановский, Игорь Лосик, Мария Колесникова, Николай Статкевич, Максим Знак и Виктор Бабарико.

ЕС продолжает призывать белорусские власти немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, которые часто содержатся в условиях, угрожающих их жизни

- отмечается в заявлении. 

Напомним,

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 заключенных, осужденных за протестные действия. Среди помилованных 14 женщин, 16 мужчин, люди с болезнями и пенсионеры, которые признали вину и покаялись.

Владимир Омельченко

Владимир Омельченко

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