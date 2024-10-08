У білорусі відкрили нову велику справу проти опозиціонерів: ЗМІ повідомили деталі
Київ • УНН
Слідчий комітет Білорусі звинуватив 45 опозиціонерів у спробі зірвати вибори 2025 року. Справа пов'язана з "Платформою 2025", документом про нелегітимність влади лукашенка, прийнятим на конференції у Вільнюсі.
Слідчий комітет білорусі порушив кримінальну справу проти 45 опонентів чинного правителя олександра лукашенка. Їх звинувачують у "спробі розробити план зі зриву виборів у 2025 році". Майно всіх фігурантів заарештовано, повідомив 8 жовтня СК,передає УНН із посиланням на DW.
Деталі
Справа порушена через "Платформу 2025" - документ, прийнятий білоруськими демократичними силами на конференції "Нова Білорусь" у Вільнюсі в серпні. У ньому йдеться про те, що лукашенко "злочинно утримує владу", держструктури білорусі не легітимні проводити вибори, а головні завдання "Платформи 2025" - "об'єднання зусиль для звільнення політв'язнів та припинення репресій у Білорусі".
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На думку білоруських слідчих, документ було створено для "нав'язування політичного курсу, що суперечить національним інтересам Білорусі", а також для "нагнітання напруженості та протистояння у суспільстві".
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