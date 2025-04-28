Нет причин ждать 8 мая: Зеленский отреагировал на новое "перемирие" путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на решение российского диктатора владимира путина объявить перемирие с 8 по 11 мая на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны, отметив, что нет причин ждать 8 мая, огонь должен быть прекращен не на несколько дней, передает УНН.

Черкасская область. Продолжается сейчас работа, чтобы восстановить поставки газа. После удара "шахедов" есть повреждения инфраструктуры, и это обычная гражданская инфраструктура. россия в очередной раз ударила по объекту, который не о войне, а о людях. Это произошло еще и на фоне требований мира к россии завершать эту войну, установить тишину. То есть каждый новый день – новое четкое доказательство, что на россию надо давить, и давить ощутимо, чтобы они там, в иоскве, были вынуждены завершать эту войну – войну, которая только россии и нужна - сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что Украина не хотела ни одной секунды этой войны и заявляет, что готова максимально быстро работать со всеми партнерами, кто может помочь установить мир и гарантировать безопасность.

россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром, пытается обмануть Соединенные Штаты. Мы еще 11 марта ответили положительно на именно американское предложение полной тишины. Мы предложили свое в двустороннем порядке россии прекратить удары по меньшей мере по гражданским объектам, хотя бы по ним. Предложили сделать полное и продолжать на 30 дней прекращение огня на Пасху. россия постоянно все это отвергает и манипулирует миром. Пытается обмануть США - добавил Зеленский.

Президент подчеркнул, что очередное объявление путиным перемирия является попыткой манипуляции.

Сейчас вот снова очередная попытка манипуляций: почему-то все должны ждать 8 мая и только тогда прекращать огонь, чтобы обеспечить путину тишину на время парада. Мы ценим жизнь людей, а не парады. Именно поэтому мы считаем – мир считает, – что нет причин ждать 8 мая. И огонь должен быть прекращен не на несколько дней, чтобы потом снова убивать. Немедленное, полное и безусловное прекращение огня – и по меньшей мере на 30 дней, чтобы было гарантировано и надежно, – это то, что может дать основу реальной дипломатии. Мы подтверждаем это наше предложение. Остается также позиция Америки. россия знает, что делать, и как отвечать. Прекращать огонь реально. Мы считаем, что давление мира, давление США может подтолкнуть россию к именно такому ответу, который нужен - отметил Глава государства.

Напомним

рф объявила перемирие с 8 по 11 мая, ссылаясь на 80-ю годовщину завершения Второй мировой войны. кремль заявляет, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

Глава МИД Андрей Сибига заявил, что Украина готова поддержать длительное прекращение огня. Он призвал рф прекратить огонь сейчас с любой даты и на 30 суток, а не просто для парада.

Представитель Белого дома заявила, что президент США четко дал понять, что хочет видеть постоянное прекращение огня. Это стало ответом на предложение путина о временном перемирии.