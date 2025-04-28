Немає причин чекати 8 травня: Зеленський відреагував на нове "перемир'я" путіна

Президент України Володимир Зеленський відреагував на рішення російського диктатора володимира путіна оголосити перемир’я з 8 по 11 травня на 80-ту річницю завершення Другої світової війни, зазначивши, що немає причин чекати 8 травня, вогонь має бути припинений не на кілька днів, передає УНН.

Черкащина. Триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару "шахедів" є пошкодження інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура. росія вкотре вдарила по обʼєкту, який не про війну, а про людей. Це сталося ще й на фоні вимог світу до росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у иоскві, були змушені завершувати цю війну – війну, яка тільки росії і потрібна - сказав Зеленський.

Він наголосив, що Україна не хотіла жодної секунди цієї війни та заявляє, що готова максимально швидко працювати з усіма партнерами, хто може допомогти встановити мир та гарантувати безпеку.

росія постійно все це відкидає і маніпулює світом, намагається обманути Сполучені Штати. Ми ще 11 березня відповіли позитивно на саме американську пропозицію повної тиші. Ми запропонували своє в двосторонньому порядку росії припинити удари щонайменше по цивільним об’єктам, хоча б по ним. Запропонували зробити повне і продовжувати на 30 днів припинення вогню на Великдень. росія постійно все це відкидає і маніпулює світом. Намагається обманути США - додав Зеленський.

Президент наголосив, що чергове оголошення путіним перемир’я є спробую маніпуляції.

Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій: чомусь усі повинні чекати 8 травня і тільки тоді припиняти вогонь, щоб забезпечити путіну тишу на час параду. Ми цінуємо життя людей, а не паради. Саме тому ми вважаємо – світ вважає, – що немає причин чекати 8 травня. І вогонь має бути припинений не на кілька днів, щоб потім знову вбивати. Негайне, повне і безумовне припинення вогню – і щонайменше на 30 днів, щоб було гарантовано і надійно, – це те, що може дати основу реальній дипломатії. Ми підтверджуємо цю нашу пропозицію. Залишається також позиція Америки. росія знає, що робити, і як відповідати. Припиняти вогонь реально. Ми вважаємо, що тиск світу, тиск США може штовхнути росію до саме такої відповіді, яка потрібна - зазначив Глава держави.

Нагадаємо

рф оголосила перемир'я з 8 по 11 травня, посилаючись на 80-ту річницю завершення Другої світової війни. кремль заявляє, що українська сторона повинна приєднатися до перемир'я.

Голова МЗС Андрій Сибіга заявив, що Україна готова підтримати тривале припинення вогню. Він закликав рф припинити вогонь зараз з будь-якої дати і на 30 діб, а не просто для параду.

Речниця Білого дому заявила, що президент США чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню. Це стало відповіддю на пропозицію путіна щодо тимчасового перемир'я.