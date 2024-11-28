Вильнюс продлил бесплатный проезд для украинцев еще на год

В столице Литвы Вильнюсе украинские беженцы смогут ездить бесплатно в общественном транспорте до 2026 года. Об этом сообщает LRT, передает УНН.

Детали

Отмечается, что решение было единогласно одобрено столичным городским советом в среду 27 ноября.

Как пишет LRT беженцы от войны из Украины могут бесплатно пользоваться общественным транспортом с марта 2022 года. Такое решение власти столицы приняли после вторжения России в Украину, когда в Литву прибыли десятки тысяч жителей Украины. Аналогичные решения приняли и другие крупные города Литвы.

Напомним

Правительство Литвы выделило почти 9 млн евро на помощь украинским беженцам. Средства пойдут на детские выплаты, социальную помощь школьникам, частичное покрытие расходов на отопление, воду и аренду жилья.