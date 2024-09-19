Глава МИД Украины предложил Словакии подписать соглашение по безопасности
Киев • УНН
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига предложил Словакии подписать двустороннее соглашение по безопасности. Украина уже заключила 26 таких соглашений со странами-партнерами и призывает Словакию присоединиться к Вильнюсской декларации G7.
Глава МИД Украины Андрей Сибига предложил Словакии подписать двустороннее соглашение по безопасности, передает УНН.
«Обратился также к словацкой стороне с предложением присоединиться к Вильнюсской декларации G7 относительно гарантий безопасности для Украины и подписания двустороннего соглашения по безопасности. Мы уже заключили 26 таких соглашений со странами-партнерами», - сказал Сибига на пресс-конференции с главой МИД Словакии Юраем Бланаром.
Безпекова угода України та ЄС: ЗМІ розкрили деталі проєкту документа24 июня 2024, 18:22 • 70882 просмотра