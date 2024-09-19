Глава МЗС України запропонував Словаччині підписати безпекову угоду
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати двосторонню безпекову угоду. Україна вже уклала 26 таких угод з країнами-партнерами та закликає Словаччину приєднатися до Вільнюської декларації G7.
Глава МЗС України Андрій Сибіга запропонував Словаччині підписати двосторонню безпекову угоду, передає УНН.
"Звернувся також до словацької сторони із пропозицією приєднатися до Вільнюської декларації G7 щодо гарантій безпеки для України та підписання двосторонньої безпекової угоди. Ми вже уклали 26 таких угод з країнами-партнерами", - сказав Сибіга на пресконференії з главою МЗС Словаччини Юраєм Бланаром.
Безпекова угода України та ЄС: ЗМІ розкрили деталі проєкту документа24.06.24, 21:22 • 71177 переглядiв