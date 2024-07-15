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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами

Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами

Киев  •  УНН

15 июля 2024, 15:19  •  14971 просмотра

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Украина планирует подписать соглашения о безопасности еще с 9 странами, что доведет общее количество стран до 32.

Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами. В общем 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры, их приблизительная сумма 38 млрд долларов. Об этом заявил Президент Владимир  Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"За этот год после Вильнюсского саммита мы можем отметить, что к декларации G7 плюс присоединилось 32 страны - это 32 страны с которыми мы подписали или в процессе, или подпишем двусторонние договоры относительно наших гарантий безопасности.  23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры. Там все: от денег до оружия, от гуманитарной помощи до восстановления, кибербезопасность, ПВО и т.д.", - рассказал Зеленский.

Чехия и Украина подпишут соглашение по безопасности 18 июля в Лондоне - Фиала28 июня 2024, 12:59 • 25985 просмотров

По его словам, приблизительная сумма этих договоров - 38 млрд долларов.

"Я считаю, что это сильный результат", - констатировал Зеленский.

Дополнение

В июле Украина подписала соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
vilnyusВильнюс
liuksemburhЛюксембург
ruminiyaРумыния
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
polshaПольша
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