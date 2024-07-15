Украина планирует подписать соглашения по безопасности еще с девятью странами. В общем 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры, их приблизительная сумма 38 млрд долларов. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"За этот год после Вильнюсского саммита мы можем отметить, что к декларации G7 плюс присоединилось 32 страны - это 32 страны с которыми мы подписали или в процессе, или подпишем двусторонние договоры относительно наших гарантий безопасности. 23 страны уже имеют с Украиной соответствующие договоры. Там все: от денег до оружия, от гуманитарной помощи до восстановления, кибербезопасность, ПВО и т.д.", - рассказал Зеленский.

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По его словам, приблизительная сумма этих договоров - 38 млрд долларов.

"Я считаю, что это сильный результат", - констатировал Зеленский.

Дополнение

В июле Украина подписала соглашения по безопасности с Польшей, Люксембургом и Румынией.