Завтра, 2 августа Украина начнет переговоры с еще одной европейской страной по соглашению по безопасности. Также Киев уже готовит визиты лидеров в Украину. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении, передает УНН.

Наши отношения с партнерами: готовим соглашения, готовим договоренности, которые будут в этом августе. Это и соглашения по безопасности - завтра начнутся переговоры с еще одной европейской страной. Также уже мы готовим визиты лидеров в Украину и, соответственно, содержание наших переговоров и долгосрочную философию наших договоренностей. Очень важно, чтобы для нашего государства была обеспечена устойчивость на годы, и это будет гарантией больших наших возможностей сейчас, в этом году, учитывая имеющиеся вызовы и угрозы - сообщил Зеленский.

Он отметил, что ключевая задача - обеспечить и Силы обороны, и государственный бюджет, и социальную устойчивость Украины.

Дополнение

Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности.

По данным ОП, Украина уже заключила 25 двусторонних соглашений по безопасности во исполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа по безопасности.