Украина и Греция финализируют текст двустороннего соглашения по безопасности, сообщили в Офисе Президента после очередного раунда переговоров двух сторон, пишет УНН.

Детали

"По поручению Президента Украины и руководителя Офиса Главы государства заместитель руководителя Офиса Президента Игорь Жовква провел очередной раунд переговоров с Грецией о подписании двустороннего соглашения по безопасности. Стороны продолжили работу над проектом документа и согласовали график дальнейших переговоров для финализации соглашения, чтобы лидеры могли подписать его в ближайшее время", - указали в Офисе Президента.

Дополнение

По данным ОП, Украина уже заключила 25 двусторонних соглашений по безопасности во исполнение Совместной декларации G7, принятой в прошлом году в Вильнюсе. Сейчас Украина ведет переговоры еще с четырьмя государствами для подписания документа по безопасности.