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Вильнюс обнародовал полномасштабный план эвакуации на случай военного нападения

Киев • УНН

 • 2356 просмотра

Власти Вильнюса обнародовали план эвакуации на случай военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз и стихийных бедствий. План разработан на основе опыта Украины и городов США.

Вильнюс обнародовал полномасштабный план эвакуации на случай военного нападения

Столица Литвы Вильнюс обнародовала полномасштабный план эвакуации на случай военного нападения. Город обеспокоен тем, что расположен в непосредственной близости от границ Беларуси, поэтому должен быть готов к любым сценариям. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Delfi.

Детали

23 апреля муниципалитет Вильнюса обнародовал план, разработанный на основе опыта украинских и американских городов и предназначенный на случай военного вторжения, гибридных атак, ядерных угроз, серьезных стихийных бедствий и катастроф.

Мы опирались, прежде всего, на примеры Украины, Киева по мере приближения 24 февраля 2022 года. Эти уроки наблюдались оттуда. Мы также смотрели на планы эвакуации городов США. Конечно, там контекст другой - большие города приходилось, в основном, эвакуировать из-за стихийных бедствий

- пояснил мэр города Валдас Бенкунскас.

Бенкунскас также сказал, что в столице и до этого был план эвакуации, однако он был скорее теоретическим и длительное время не обновлялся. На разработку нового плана понадобилось около года.

По его словам, нынешний план эвакуации Вильнюса наиболее актуален для сценария возможного военного вторжения, однако глава города успокоил граждан, что сейчас "ситуация стабильная".

План, конечно, сейчас наиболее актуален в случае военной угрозы, но он точно также был бы актуален и в других случаях, если бы произошла авария, стихийное бедствие или ядерная угроза. План эвакуации является частью нашего плана оборонной политики. Вильнюс расположен в 30 километрах от границ (с белоруссией – ред.), находится в другом географическом положении. Поэтому наша подготовка отличается от Таллина или Риги

- пояснил он.

По словам мэра Вильнюса, в случае военного вторжения, согласно плану эвакуации, весь Вильнюс не будет эвакуирован.

Если бы возникла военная угроза городу, мы бы, прежде всего, были готовы к обороне города и делали все возможное, чтобы помочь обороне, потому что оборона страны и столицы - это, прежде всего, дело армии

- заявил Бенкунскас.

Сигналы оповещения жителей Вильнюса, как указано в плане, будут передаваться с помощью сирены, звуковых сигналов, телефонных сообщений, радио, телевидения и социальных сетей. План эвакуации литовской столицы предусматривает 69 мест (детские сады, школы), где будут собираться эвакуированные люди. По словам Бенкунскаса, люди с особыми потребностями, которым нужна дополнительная помощь, будут эвакуированы транспортом, организованным муниципалитетом.

Обучение по эвакуации запланированы на осень. Официальные лица также указали на риски, связанные с расположенной поблизости Островецкой АЭС в Беларуси, которую Литва считает опасной.

Я хочу подчеркнуть, что иметь план недостаточно. Нужно тренироваться. Один из первых этапов - разработка отдельных частей этого плана - состоится осенью во время учений, которые мы координируем с Вильнюсским городским муниципалитетом

- заявил Балтренас.

Также мэр добавил, что наличие такого плана не должно вызывать панику, а наоборот, вселять надежду, что в случае необходимости, город будет готов к любым потрясениям.

"Мы не хотим вызывать панику, но наша цель – быть подготовленными и скоординированными, надеясь, что этот план никогда не понадобится", - подытожил он.

В ЕС советуют гражданам создать запасы продуктов на случай войны с рф01.11.24, 14:41 • 15689 просмотров

Алена Уткина

Алена Уткина

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