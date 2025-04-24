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Вільнюс оприлюднив повномасштабний план евакуації на випадок військового нападу

Київ • УНН

 • 2868 перегляди

Влада Вільнюса оприлюднила план евакуації на випадок військового вторгнення, гібридних атак, ядерних загроз та стихійних лих. План розроблений на основі досвіду України та міст США.

Вільнюс оприлюднив повномасштабний план евакуації на випадок військового нападу

Столиця Литви Вільнюс оприлюднила повномасштабний план евакуації на випадок військового нападу. Місто переймається тим, що розташовано в безпосередній близькості від кордонів Білорусі, тому має бути готовим до будь-яких сценаріїв. Про це повідомляє УНН із посиланням на Delfi.

Деталі

23 квітня муніципалітет Вільнюса оприлюднив план, розроблений на основі досвіду українських та американських міст та призначений на випадок військового вторгнення, гібридних атак, ядерних загроз, серйозних стихійних лих та катастроф.

Ми спиралися, перш за все, на приклади України, Києва у міру наближення 24 лютого 2022 року. Ці уроки спостерігалися звідти. Ми також дивилися на плани евакуації міст США. Звичайно, там контекст інший - великі міста доводилося, в основному, евакуювати через стихійні лиха

- пояснив мер міста Валдас Бенкунскас.

Бенкунскас також сказав, що в столиці й до цього був план евакуації, проте він був скоріше теоретичним і тривалий час не оновлювався. На розробку нового плану знадобилося близько року.

За його словами теперішній план евакуації Вільнюса найбільш актуальний для сценарію можливого військового вторгнення, проте очільник міста заспокоїв громадян, що наразі "ситуація стабільна".

План, звичайно, зараз найбільш актуальний у разі військової загрози, але він точно також був би актуальний і в інших випадках, якби сталася аварія, стихійне лихо або ядерна загроза. План евакуації є частиною нашого плану оборонної політики. Вільнюс розташований за 30 кілометрах від кордонів (з білоруссю – ред.), знаходиться в іншому географічному положенні. Через це наша підготовка відрізняється від Талліна або Риги

- пояснив він.

За словами мера Вільнюса, у разі військового вторгнення, згідно з планом евакуації, весь Вільнюс не буде евакуйований.

Якби виникла військова загроза міста, ми б, перш за все, були готові до оборони міста і робили все можливо, щоб допомогти обороні, тому що оборона країни й столиці - це, перш за все, справа армії

- заявив Бенкунскас.

Сигнали оповіщення жителів Вільнюса, як зазначено в плані, будуть передаватись за допомогою сирени, звукових сигналів, телефонних повідомлень, радіо, телебачення та соціальних мереж. План евакуації литовської столиці передбачає 69 місць (дитячі сади, школи), де будуть збиратися евакуйовані люди. За словами Бенкунскаса, люди з особливими потребами, яким потрібна додаткова допомога, будуть евакуйовані транспортом, організованим муніципалітетом.

Навчання з евакуації заплановані на осінь. Офіційні особи також вказали на ризики, пов’язані з розташованою поблизу Островецької АЕС у Білорусі, яку Литва вважає небезпечною.

Я хочу підкреслити, що мати план недостатньо. Потрібно тренуватися. Один з перших етапів - розробка окремих частин цього плану - відбудеться осінню під час навчань, які ми координуємо з Вільнюським міським муніципалітетом

- заявив Балтренас.

Також мер додав, що наявність такого плану не має викликати паніку, а навпаки, вселяти надію, що у разі необхідності, місто буде готовим до будь-яких потрясінь.

"Ми не хочемо викликати паніку, але наша мета – бути підготовленими та скоординованими, сподіваючись, що цей план ніколи не знадобиться", - підсумував він.

В ЄС радять громадянам створити запаси продуктів на випадок війни з рф01.11.24, 14:41 • 15689 переглядiв

Альона Уткіна

Альона Уткіна

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