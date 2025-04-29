Ночная атака на Киев: есть пострадавшая, горят дом и автомобили
Киев • УНН
В результате ночной атаки на Киев 29 апреля пострадала женщина. В Деснянском районе зафиксировано падение обломков, горят частный дом и автомобили.
В результате вражеской атаки по Киеву в ночь на 29 апреля пострадала женщина. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко, информирует УНН.
Детали
По его словам, пострадавшей оказывают помощь на месте.
Ранее Кличко рассказал о пожарах, вспыхнувших в результате атаки россиян по столице.
Вызов медиков в Деснянский район. Предварительно - горит частный дом и автомобили. Экстренные службы направляются на место
В свою очередь начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко сообщил, что в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков.
Напомним
Ночью 24 апреля россияне атаковали Украину. Больше всего пострадал Киев, где погибли 12 человек, более 70 получили ранения, среди них дети.
В Украину удалось вернуть четверых детей, которые находились на ВОТ – Херсонская ОВА 28.04.25, 18:06 • 2260 просмотров