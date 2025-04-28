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В Украину удалось вернуть четверых детей, которые находились на ВОТ – Херсонская ОВА

Киев • УНН

 • 720 просмотра

С временно оккупированной Херсонской области вернули четверых детей, среди которых парень, которого пытались мобилизовать в российскую армию. С начала года возвращено 39 детей.

В Украину удалось вернуть четверых детей, которые находились на ВОТ – Херсонская ОВА

С временно оккупированной территории на свободную от российских захватчиков территорию Украины удалось вернуть четырех детей. Среди спасенных есть парень, которого россияне пытались мобилизовать в свою армию, пишет УНН со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Еще четырех детей удалось спасти с временно оккупированной Херсонщины. Это - три мальчика и девочка. Самому младшему ребенку - 10 лет, самому старшему - семнадцать

- говорится в сообщении.

Также Прокудин сообщил, что среди спасенных есть парень, которого захватчики принудительно доставили в военкомат, внесли его данные в базу как российского призывника и даже определили военную специальность.

К счастью, юноша вместе с другими эвакуированными детьми уже на подконтрольной Украине территории. Они в безопасности и получают необходимую медицинскую и психологическую помощь

- сообщил Прокудин.

Прокудин также сообщил, что спасательная миссия проходила в рамках инициативы Президента Украины Владимира Зеленского Bring Kids Back UA и при поддержке БО "Save Ukraine". Он добавил, что с начала этого года с временной российской оккупации вернули уже 39 детей из Херсонской области.

Дополнение

россия вывозит украинских детей с оккупированных территорий под видом культурных поездок. Более 230 школьников вывезли в санкт-петербург, планируют вывезти 3 тысячи.

российские захватчики учат украинских детей ненавидеть Украину под видом "антиэкстремистских лекций". Отмечается, что россия запускает новую волну пропаганды в школах на временно оккупированных территориях Украины.

Павел Зинченко

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