росія викрадає українських дітей з ТОТ під виглядом "культурних подорожей" - ЦНС
Київ • УНН
росія вивозить українських дітей з окупованих територій під виглядом культурних поїздок. Понад 230 школярів вивезли до Санкт-Петербурга, планують вивезти 3 тисячі.
російські загарбники продовжують викрадати українських дітей з тимчасово окупованих територій України під виглядом культурних поїздок. Про це пише УНН з посиланням на Центр національного спротиву.
Понад 230 школярів із Горлівки, Донецька, Єнакієвого, Макіївки та Харцизька вивезли до Санкт-Петербурга в межах програми "Культурна карта 4+85". Загалом до жовтня планують вивезти понад 3 тисячі дітей до москви, петербурга, казані та ростова-на-дону
Зазначається, що під виглядом так званих "культурних подорожей" загарбники змінюють світогляд дітей, нав’язують "велич" рф, обривають зв'язки з Україною та готують до асиміляції в російське середовище.
"На "екскурсіях" школярів годують пропагандистською історією і готують до вступу у російські виші - вже як "громадян рф", - повідомили в ЦНС.
В ЦНС підкреслили, що в даному випадку йдеться не про освіту, а про злочин проти української ідентичності та грубе порушення міжнародного права.
Доповнення
російські загарбники вчать українських дітей ненавидіти Україну під виглядом "антиекстремістських лекцій". Зазначається, що росія запускає нову хвилю пропаганди в школах на тимчасово окупованих територіях України.
"Під прикриттям "боротьби з екстремізмом" дітям втовкмачують, що все українське - це загроза", - йдеться у дописі.
У тимчасово окупованому Криму росіяни проводять "тестування" дітей з українських родин, щоб виявити лояльність до окупаційної влади. Тих, хто зберігає українську ідентичність, чекає тиск.