россия похищает украинских детей с ВОТ под видом "культурных путешествий" - ЦНС
Киев • УНН
россия вывозит украинских детей с оккупированных территорий под видом культурных поездок. Более 230 школьников вывезли в Санкт-Петербург, планируют вывезти 3 тысячи.
российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий Украины под видом культурных поездок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85". В общей сложности до октября планируют вывезти более 3 тысяч детей в москву, петербург, казань и ростов-на-дону
Отмечается, что под видом так называемых "культурных путешествий" захватчики меняют мировоззрение детей, навязывают "величие" рф, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду.
"На "экскурсиях" школьников кормят пропагандистской историей и готовят к поступлению в российские вузы - уже как "граждан рф", - сообщили в ЦНС.
В ЦНС подчеркнули, что в данном случае речь идет не об образовании, а о преступлении против украинской идентичности и грубом нарушении международного права.
Дополнение
российские захватчики учат украинских детей ненавидеть Украину под видом "антиэкстремистских лекций". Отмечается, что россия запускает новую волну пропаганды в школах на временно оккупированных территориях Украины.
"Под прикрытием "борьбы с экстремизмом" детям вдалбливают, что все украинское - это угроза", - говорится в заметке.
Во временно оккупированном Крыму россияне проводят "тестирование" детей из украинских семей, чтобы выявить лояльность к оккупационной власти. Тех, кто сохраняет украинскую идентичность, ждет давление.