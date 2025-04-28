россия похищает украинских детей с ВОТ под видом "культурных путешествий" - ЦНС

$41.750.06
47.390.03
ukenru
Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters
10:56 • 888 просмотра

Конклав по избранию нового Папы начнется 7 мая - Reuters

Эксклюзив
05:58 • 51932 просмотра

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая

27 апреля, 19:17 • 52440 просмотра

Украина и США договорились о важном пункте соглашения о недрах: детали от Шмыгаля

Эксклюзив
27 апреля, 16:20 • 55859 просмотра

Около 40-45 украинских спортсменов смогут получить олимпийские лицензии на право участия в зимних Олимпийских играх - НОК

Эксклюзив
27 апреля, 05:03 • 83940 просмотра

Годовщина "Рамштайна": вызовы и трансформации, которые пережил формат

26 апреля, 14:39 • 135760 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 11:58 • 108953 просмотра

Генштаб ВСУ опроверг российские заявления о завершении боев на курщине: операция продолжается

26 апреля, 11:19 • 77069 просмотра

"Надеемся на результат по всем вещам, которые прозвучали": Зеленский назвал "хорошей" встречу с Трампом

Эксклюзив
26 апреля, 04:00 • 159587 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе

25 апреля, 19:37 • 69280 просмотра

В ближайшие дни могут состояться встречи, которые должны приблизить тишину для Украины - Зеленский

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+15°
2.2м/с
23%
760 мм
Популярные новости

кремль подрывает усилия Трампа по установлению прочного мира – ISW

28 апреля, 01:50 • 41759 просмотра

Нетаньяху призвал демонтировать всю ядерную инфраструктуру Ирана

28 апреля, 02:08 • 36488 просмотра

В российском брянске один человек погиб в результате атаки БпЛА, горели авто и жилой дом - росСМИ

28 апреля, 03:17 • 42295 просмотра

Иностранные миротворцы в Украине: в Британии предупредили о риске судебных исков от рф относительно прав человека - The Telegraph

28 апреля, 04:19 • 41295 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 13241 просмотра
публикации

Неделя испытаний и вдохновения: астрологический прогноз на 28 апреля – 5 мая
Эксклюзив

05:58 • 51969 просмотра

День Чернобыльской трагедии: всё об экологической катастрофе
Эксклюзив

26 апреля, 04:00 • 159600 просмотра

Похороны Папы Римского Франциска: кто будет присутствовать на церемонии и как будет проходить месса

25 апреля, 10:30 • 134116 просмотра

Проводы 2025: как поминать умерших и какие меры безопасности в этом году

25 апреля, 05:56 • 161672 просмотра

“Трахтибидох”, криминалисты и аналитика с 2018-го: мастер-класс реформирования фармрынка от Нацакадемии правовых наук Украины

24 апреля, 11:00 • 211084 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Руслан Кравченко

Биньямин Нетаньяху

Иван Федоров

Скотт Бессент

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Вашингтон

Иран

Реклама
УНН Lite

Звезда киносаги "Гарри Поттер" Руперт Гринт во второй раз стал отцом

08:56 • 13145 просмотра

OutKast, Синди Лопер и The White Stripes войдут в Зал славы рок-н-ролла

08:46 • 13281 просмотра

Пять невероятных долгожданных премьер мая: что посмотреть

26 апреля, 14:39 • 135771 просмотра

Канье Уэст запустил первый стрим на Twitch и за считанные минуты улетел в бан за зигование

25 апреля, 15:56 • 51511 просмотра

Блейк Лайвли появилась на красной дорожке на гала-концерте Time100 в платье от ливанского модельера

25 апреля, 07:29 • 86407 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Ракетный комплекс "Панцирь"

Нефть марки Brent

Телеграмма

Х-47М2 "Кинжал"

россия похищает украинских детей с ВОТ под видом "культурных путешествий" - ЦНС

Киев • УНН

 • 342 просмотра

россия вывозит украинских детей с оккупированных территорий под видом культурных поездок. Более 230 школьников вывезли в Санкт-Петербург, планируют вывезти 3 тысячи.

россия похищает украинских детей с ВОТ под видом "культурных путешествий" - ЦНС

российские захватчики продолжают похищать украинских детей с временно оккупированных территорий Украины под видом культурных поездок. Об этом пишет УНН со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Более 230 школьников из Горловки, Донецка, Енакиево, Макеевки и Харцызска вывезли в Санкт-Петербург в рамках программы "Культурная карта 4+85". В общей сложности до октября планируют вывезти более 3 тысяч детей в москву, петербург, казань и ростов-на-дону

- говорится в сообщении ЦНС.

Отмечается, что под видом так называемых "культурных путешествий" захватчики меняют мировоззрение детей, навязывают "величие" рф, обрывают связи с Украиной и готовят к ассимиляции в российскую среду.

"На "экскурсиях" школьников кормят пропагандистской историей и готовят к поступлению в российские вузы - уже как "граждан рф", - сообщили в ЦНС.

В ЦНС подчеркнули, что в данном случае речь идет не об образовании, а о преступлении против украинской идентичности и грубом нарушении международного права.

Дополнение

российские захватчики учат украинских детей ненавидеть Украину под видом "антиэкстремистских лекций". Отмечается, что россия запускает новую волну пропаганды в школах на временно оккупированных территориях Украины.

"Под прикрытием "борьбы с экстремизмом" детям вдалбливают, что все украинское - это угроза", - говорится в заметке.

Во временно оккупированном Крыму россияне проводят "тестирование" детей из украинских семей, чтобы выявить лояльность к оккупационной власти. Тех, кто сохраняет украинскую идентичность, ждет давление.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ОбществоВойна
Украина
Brent
$65.51
Bitcoin
$95,057.60
S&P 500
$5,515.95
Tesla
$285.47
Газ TTF
$32.33
Золото
$3,300.25
Ethereum
$1,815.11