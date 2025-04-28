В Україну вдалося повернути чотирьох дітей, які перебували на ТОТ - Херсонська ОВА
Київ • УНН
З тимчасово окупованої Херсонщини повернули чотирьох дітей, серед яких хлопець, якого намагалися мобілізувати в російську армію. З початку року повернуто 39 дітей.
З тимчасово окупованої території на вільну від російських загарбників територію України вдалося повернути чотирьох дітей. Серед врятованих є хлопець, якого росіяни намагалися мобілізувати в свою армію, пише УНН з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Ще чотирьох дітей вдалось врятувати з тимчасово окупованої Херсонщини. Це - три хлопчики та дівчинка. Найменшій дитині - 10 років, найстаршій - сімнадцять
Також Прокудін повідомив, що серед врятованих є хлопець, якого загарбники примусово доставили у військкомат, внесли його дані до бази як російського призовника й навіть визначили військову спеціальність.
На щастя, юнак разом з іншими евакуйованими дітьми вже на підконтрольній Україні території. Вони у безпеці та отримують необхідну медичну та психологічну допомогу
Прокудін також повідомив, що рятувальна місія проходила у межах ініціативи Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA та за підтримки БО "Save Ukraine". Він додав, що з початку цього року з тимчасової російської окупації повернули вже 39 дітей із Херсонської області.
Доповнення
росія вивозить українських дітей з окупованих територій під виглядом культурних поїздок. Понад 230 школярів вивезли до санкт-петербурга, планують вивезти 3 тисячі.
російські загарбники вчать українських дітей ненавидіти Україну під виглядом "антиекстремістських лекцій". Зазначається, що росія запускає нову хвилю пропаганди в школах на тимчасово окупованих територіях України.