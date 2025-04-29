Нічна атака на Київ: є постраждала, палають будинок та автівки
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки на Київ 29 квітня постраждала жінка. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, горять приватний будинок та автомобілі.
Внаслідок ворожої атаки по Києву в ніч на 29 квітня постраждала жінка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.
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За його словами, постраждалій надають допомогу на місці.
Раніше Кличко розповів про пожежі, що спалахнули внаслідок атаки росіян по столиці.
Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо - горить приватний будинок і автівки. Екстрені служби прямують на місце
У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.
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