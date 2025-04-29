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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
18:27 • 10219 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Нічна атака на Київ: є постраждала, палають будинок та автівки

Київ • УНН

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Внаслідок нічної атаки на Київ 29 квітня постраждала жінка. У Деснянському районі зафіксовано падіння уламків, горять приватний будинок та автомобілі.

Нічна атака на Київ: є постраждала, палають будинок та автівки

Внаслідок ворожої атаки по Києву в ніч на 29 квітня постраждала жінка. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, інформує УНН.

Деталі

За його словами, постраждалій надають допомогу на місці.

Раніше Кличко розповів про пожежі, що спалахнули внаслідок атаки росіян по столиці.

Виклик медиків у Деснянський район. Попередньо - горить приватний будинок і автівки. Екстрені служби прямують на місце

- написав мер Києва.

У свою чергу начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив, що у Деснянському районі столиці зафіксовано падіння уламків.

Нагадаємо

Вночі 24 квітня росіяни атакували Україну. Найбільше постраждав Київ, де загинуло 12 людей, понад 70 отримали поранення, серед них діти.

В Україну вдалося повернути чотирьох дітей, які перебували на ТОТ - Херсонська ОВА28.04.25, 18:06 • 2272 перегляди

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