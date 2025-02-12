В беларуси освободили трех политзаключенных: среди них - гражданин США
Киев • УНН
Из белорусских тюрем освободили трех человек, включая гражданина США и журналиста Андрея Кузнечика. Журналист "Радио Свобода" воссоединился с семьей в Вильнюсе после трех лет заключения.
Из-под стражи в беларуси освободили трех заключенных, в том числе одного американца. Об этом сообщил специальный представитель США по делам заложников Адам Белер в интервью CNN, пишет УНН.
Детали
Мы освободили трех заключенных в беларуси", - сказал Белер. Он не назвал имя гражданина США.
Белорусская служба "Радио Свобода" сообщает, что кроме американского гражданина из белорусских тюрем вышел их журналист Андрей Кузнечик и многодетная мать Елена Мовшук.
Отмечается, что 47-летний Андрей Кузнечик, который провел за решеткой по политически мотивированному приговору более трех лет, в среду прибыл в Вильнюс, где его встретила жена и дети.
Президент и генеральный директор Радио Свободная Европа/Радио Свобода Стивен Капус прокомментировал это сообщение:
"Это счастливый день для Андрея, его жены и двух маленьких детей. После более чем трех лет разлуки эта семья снова вместе, благодаря президенту Трампу. Мы также благодарны госсекретарю Рубио и его команде, а также правительству Литвы за поддержку".
Дополнение
По данным белорусской ассоциации журналистов, за решеткой остаются 40 белорусских СМИ, среди которых журналист "Радыё Свабода" Игорь Лосик и бывший многолетний корреспондент минского бюро "Радио Свобода" Игорь Корней.
Напомним
11 февраля спецпосланник Трампа Стив Уиткофф вернулся из России вместе с освобожденным американским учителем Марком Фогелем. Фогель был приговорен к 14 годам заключения за попытку ввезти в Россию медицинскую коноплю.