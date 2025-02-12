У білорусі звільнили трьох політв'язнів: серед них - громадянин США

З-під варти в білорусі звільнили трьох ув'язнених, в тому числі одного американця. Про це повідомив спеціальний представник США у справах заручників Адам Белер в інтерв'ю CNN, пише УНН.

Деталі

Ми звільнили трьох ув'язнених у білорусі", - сказав Белер. Він не назвав ім'я громадянина США.

Білоруська служба "Радіо Свобода" повідомляє, що крім американського громадянина з білоруських в'язниць вийшов їхній журналіст Андрій Кузнечик і багатодітна мати Олена Мовшук.

Зазначається, що 47-річний Андрій Кузнечик, який провів за ґратами за політично вмотивованим вироком понад три роки, у середу прибув до Вільнюса, де його зустріла дружина та діти.

Президент і генеральний директор Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода Стівен Капус прокоментував це повідомлення:

"Це щасливий день для Андрія, його дружини та двох маленьких дітей. Після більш ніж трьох років розлуки ця сім’я знову разом, завдяки президенту Трампу. Ми також вдячні держсекретарю Рубіо та його команді, а також уряду Литви за підтримку".

Доповнення

За даними білоруської асоціації журналістів, за ґратами залишаються 40 білоруських ЗМІ, серед яких журналіст "Радыё Свабода" Ігор Лосік і колишній багаторічний кореспондент мінського бюро "Радіо Свобода" Ігор Корней.

Нагадаємо

11 лютого спецпосланець Трампа Стів Віткофф повернувся з росії разом із звільненим американським вчителем Марком Фогелем. Фогель був засуджений до 14 років ув'язнення за спробу ввезти до росії медичну коноплю.

