Литва хочет уменьшить количество рейсовых автобусов с беларусью
Киев • УНН
Литва рассматривает возможность уменьшения количества автобусных рейсов с беларусью после запрета въезда белорусских автомобилей. Ежедневно между странами курсируют десятки автобусов, преимущественно с белорусскими пассажирами.
Литва может уменьшить количество рейсовых автобусов с беларусью. Ранее ограничения были введены на въезд автомобилей. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.
Детали
После введения запрета на въезд в Литву автомобилей, зарегистрированных в беларуси, количество пассажирских автобусов, курсирующих между двумя странами, также должно уменьшиться, считает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.
Ежедневно между Литвой и беларусью курсируют десятки пассажирских автобусов. Пассажиры, которые ждут автобус в минск на автовокзале Вильнюса, говорят, что дорога тяжелая и долгая, но им нужно ехать к родственникам или на работу.
Мои родители живут в беларуси. Мы стараемся навещать их каждые два месяца. Когда уже нельзя будет ездить автомобилем, людей будет еще больше ездить автобусами. Будет сложнее, потому что это уже сложно,
По словам водителя автобуса на минск Биднева Навойчика, часто все 49 мест заполнены, при чем большинство пассажиров - белорусы.
Большинство белорусов ходят на работу и домой. Пограничники очень хорошо работают с обеих сторон. Каждый час прибывает 2-3 автобуса. На границе приходится ждать 7-12 часов, потому что у них много работы, а 50 человек могут обслужить за 35-40 минут,
Напомним
Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами в страну с 18 июля, за исключением дипломатических транспортных средств и личного пользования до 16 августа 2024 года.