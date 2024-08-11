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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Литва хочет уменьшить количество рейсовых автобусов с беларусью

Литва хочет уменьшить количество рейсовых автобусов с беларусью

Киев  •  УНН

11 августа 2024, 02:45  •  1517 просмотра

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Литва рассматривает возможность уменьшения количества автобусных рейсов с беларусью после запрета въезда белорусских автомобилей. Ежедневно между странами курсируют десятки автобусов, преимущественно с белорусскими пассажирами.

Литва может уменьшить количество рейсовых автобусов с беларусью. Ранее ограничения были введены на въезд автомобилей. Об этом сообщает LRT, пишет УНН.

Детали

После введения запрета на въезд в Литву автомобилей, зарегистрированных в беларуси, количество пассажирских автобусов, курсирующих между двумя странами, также должно уменьшиться, считает министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Ежедневно между Литвой и беларусью курсируют десятки пассажирских автобусов. Пассажиры, которые ждут автобус в минск на автовокзале Вильнюса, говорят, что дорога тяжелая и долгая, но им нужно ехать к родственникам или на работу.

Мои родители живут в беларуси. Мы стараемся навещать их каждые два месяца. Когда уже нельзя будет ездить автомобилем, людей будет еще больше ездить автобусами. Будет сложнее, потому что это уже сложно,

- рассказал пассажир LRT.

По словам водителя автобуса на минск Биднева Навойчика, часто все 49 мест заполнены, при чем большинство пассажиров - белорусы.

Большинство белорусов ходят на работу и домой. Пограничники очень хорошо работают с обеих сторон. Каждый час прибывает 2-3 автобуса. На границе приходится ждать 7-12 часов, потому что у них много работы, а 50 человек могут обслужить за 35-40 минут,

- рассказал водитель.

Напомним

Литва запретила въезд автомобилей с белорусскими номерами в страну с 18 июля, за исключением дипломатических транспортных средств и личного пользования до 16 августа 2024 года.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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