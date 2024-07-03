В Украине вырос коэффициент бедных людей, а война отбросила нас на 16 лет назад в решении этого вопроса. Об этом заявила Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова на полях Конференции высокого уровня по Европейской социальной хартии в Вильнюсе, передает корреспондент УНН.

"У нас катастрофический коэффициент людей, которые считаются бедными. Собственно, война отбросила нас на 16 лет назад с точки зрения преодоления проблематики бедности", - говорит Третьякова.

Напомним

Из-за чрезмерного количества обязательств по социальным выплатам и неспособности подтвердить их финансовым ресурсом, Минсоц пересмотрит "философию" соцвыплат.