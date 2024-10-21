Стефанчук поехал с Планом победы в турне по Балтийским странам

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 21 октября, представил План победы парламента Литвы. После Вильнюса, Стефанчук отправится в Таллинн и Ригу, чтобы заручиться поддержкой. Об этом он написал в соцсетей X, передает УНН.

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Как указал Стефанчук, цель визитов в страны Балтии - привлечение дополнительной помощи Украине в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах для противодействия российскому агрессору.

Также, по его словам, пребывание в Литве, Эстонии и Латвии он использует для презентации Плана победы Президента Украины и обсуждения путей его реализации.

Во время выступления в парламенте Ливы Стефанчук очертил ключевые задачи, важные для приближения победы. В частности, это:

увеличение и ускорение военной поддержки Украины;

дополнительные системы ПВО;

предоставление разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, которые достигают западных границ нашей страны;

помощь в снятии любых ограничений на предоставление и использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории РФ, которые являются ключевыми для осуществления агрессии;

предоставление самолетов-истребителей и обучение пилотов.

усиление санкционного давления на агрессора и предотвращение обхода санкций.

Также Стефанчук встретился со спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен.

Был продуктивный разговор. Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, углубление сотрудничества в оборонной сфере. Значительное внимание уделили важности практической реализации Плана победу. Также мы подняли тему европейской и евроатлантической интеграции Украины - написал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады убежден, что несмотря на полномасштабную войну союзники могут пригласить Украину в Альянс и начать переговоры о вступлении.

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