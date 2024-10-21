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Стефанчук поехал с Планом победы в турне по Балтийским странам

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21 октября 2024, 09:27  •  4001 просмотра

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Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук представил План победы в парламенте Литвы. Он также посетит Эстонию и Латвию для привлечения дополнительной помощи Украине в противодействии российской агрессии.

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук сегодня, 21 октября, представил План победы парламента Литвы. После Вильнюса,  Стефанчук отправится в Таллинн и Ригу, чтобы заручиться поддержкой. Об этом он написал в соцсетей X, передает УНН

Детали

Как указал Стефанчук, цель визитов в страны Балтии - привлечение дополнительной помощи Украине в военной, политической, экономической и гуманитарной сферах для противодействия российскому агрессору.

Также, по его словам, пребывание в Литве, Эстонии и Латвии он использует для презентации Плана победы Президента Украины и обсуждения путей его реализации.

Во время выступления в парламенте Ливы Стефанчук очертил ключевые задачи, важные для приближения победы. В частности, это:

  • увеличение и ускорение военной поддержки Украины;
  • дополнительные системы ПВО;
  • предоставление разрешения соседним с Украиной странам ЕС и НАТО сбивать вражеские ракеты, которые достигают западных границ нашей страны;
  • помощь в снятии любых ограничений на предоставление и использование Украиной дальнобойного оружия для поражения военных объектов и целей на территории РФ, которые являются ключевыми для осуществления агрессии;
  • предоставление самолетов-истребителей и обучение пилотов. 
  • усиление санкционного давления на агрессора и предотвращение обхода санкций.

Также Стефанчук встретился со спикером парламента Литвы Викторией Чмилите-Нильсен. 

Был продуктивный разговор. Обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, углубление сотрудничества в оборонной сфере. Значительное внимание уделили важности практической реализации Плана победу. Также мы подняли тему европейской и евроатлантической интеграции Украины

- написал Стефанчук.

Председатель Верховной Рады убежден, что несмотря на полномасштабную войну союзники могут пригласить Украину в Альянс и начать переговоры о вступлении.

Стефанчук: «Ожидаем новых решений, относительно поставок самолетов F-16»21 октября 2024, 06:47 • 10071 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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